Кметът на Кюстендил откри конференция "Кюстендилски четения"

Кметът на бщина Кюстендил инж. Огнян Атанасов откри научна конференция "Кюстендилски четения" в Регионален исторически музей Кюстендил/Kyustendil Regional History Museum. Темата на научната конференция тази година е „Бремето на юбилеите“. Инж. Огнян Атанасов поздрави участниците в научния #форум и пожела ползотворна работа на младите учени, музейни специалисти и преподаватели.

„Нека обменът на идеи, знания и опит бъде вдъхновяващ и допринесе за развитието на науката, съхранението и представянето на културното ни наследство, така че #Кюстендил отново да се върне на картата като предпочитан #туристически център“, каза още инж. Атанасов.

”Кюстендилски четения" се организират от Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Регионалния исторически музей " Акад. Йордан Иванов" Кюстендил и Община Кюстендил. Конференцията се провежда от 30 май до 1 юни. В рамките на конференцията е предвиден опознавателен тур, в който участниците ще се запознаят с богатото културно- историческо наследство на Кюстендил.