Кметът на Кюстендил откри нов STEM център

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и директорът на училището Каролина Грозданова откриха нов СТЕМ център в Спортно училище „Васил Левски“.

„За мен е истинско удоволствие да открием поредния СТЕМ център в училище на територията на общината. Желанието на администрацията е да има такъв център във всяко училище – вече близо 90% от общинските училища разполагат със СТЕМ среда, както и една детска градина. Вярвам, че образованието на децата стои в основата на успешното бъдеще. Независимо с какво ще се занимават, те трябва да притежават дигитални и технически умения, а именно тези центрове ще им помогнат да ги развият“, заяви кметът.

Инж. Атанасов изрази благодарност към директора на учебното заведение Каролина Грозданова и към екипа на училището за положените усилия.

От своя страна директорът на Спортното училище също благодари на Община Кюстендил за подкрепата и съдействието при реализирането на проекта.

„Кабинетите са оборудвани с нови лаптопи, 3D принтери и режещи плотери. Надяваме се, че тази модерна база ще допринесе за изграждането на нашите ученици като успешни личности и бъдещи треньори. Тази година кандидатстваме и за статут на иновативно училище с проект „Модерният път към Олимп“. Учениците ще имат възможност да дигитализират своята спортна подготовка чрез създаване на 3D макети, свързани с физическата и специфичната техническа подготовка“, посочи Грозданова.

Новият СТЕМ център предоставя съвременна образователна среда, която съчетава технологии, наука и практика, и създава условия за развитие на ключови умения в учениците, необходими за тяхната бъдеща реализация.