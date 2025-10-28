Кметът на Кюстендил откри първия СТЕМ кабинет в детска градина в града (СНИМКИ)

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов откри първия СТЕМ кабинет в детска градина в града. Той се намира в група „Пчеличка“ на ДГ 'Слънце' - град Кюстендил. „Изключително съм доволен, че в Кюстендил вече има детска градина със СТЕМ център , което на български се превежда като Наука, Технология, Инженерство и Математика. Това са фундаментални области, които всяко дете трябва да опознае. Радвам се, че благодарение на тази група в детска градина „Слънце“ ще събуждаме интереса към науката още от ранна възраст – при 3-, 4- и 5-годишните деца“, заяви кметът инж. Атанасов.

Той подчерта, че е важно децата да бъдат насърчавани да мислят, изследват и експериментират още от най-малки, за да могат в бъдеще да развият умения в областите на науката и технологиите. Новият кабинет е изграден по проект, спечелен по програма ПУДОС, на стойност 7425 лева със съдействието на Община Кюстендил.Директорът на ДГ 'Слънце' - град Кюстендил Маргаритка Цекина изрази благодарности към кмета инж. Огнян Атанасов за подкрепата, както и към родителите на децата от група „Пчеличка“, които със своята отзивчивост и доброволен труд помогнаха за създаването на този „приказен малък дворец на знанието“.

СТЕМ кабинетът е специално оборудван, за да подпомага обучението чрез игра – децата ще могат да изследват природни явления, да провеждат опити и да научават повече за света около тях по интерактивен и забавен начин. „Това е малък, но важен център – място, където децата ще могат да откриват природата, да изследват вулкани, растения и други явления по начин, който стимулира любопитството им и развива въображението им“, споделиха учителите от група „Пчеличка“.