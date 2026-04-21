Община Кюстендил разясни правилното използване на контейнерите за отпадъци в малките населени места. Във връзка с организацията по управление на отпадъците, Ви информираме, че поставените контейнери (тип „вана“ с обем 4 куб. м) в малките населени места са предназначени за събиране на смесени битови отпадъци.
В тях могат да се изхвърлят:
- отпадъци от домакинството;
- замърсени опаковки;
- хартия, салфетки и други неопасни битови отпадъци;
- дребни битови отпадъци от ежедневието.
- Моля, не изхвърляйте в контейнерите:
- строителни и едрогабаритни отпадъци;
- опасни отпадъци (бои, лекарства, батерии и др.);
- електроуреди и гуми;
- зелени отпадъци (клони, трева, листа).
Зелените отпадъци следва да се оставят до контейнерите, като същите ще се събират отделно.
Призоваваме всички граждани да спазват тези изисквания с цел поддържане на чиста и здравословна околна среда.
При наличие на отпадъци, различни от посочените, за допълнителна информация и съдействие може да се обръщате към:
Кмета на съответното населено място
ОП „Чистота“ – 078/550362
отдел „Екология“ – 078/551166
Благодарим за отговорното отношение и съдействието!