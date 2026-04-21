Община Кюстендил разясни правилното използване на контейнерите за отпадъци в малките населени места. Във връзка с организацията по управление на отпадъците, Ви информираме, че поставените контейнери (тип „вана“ с обем 4 куб. м) в малките населени места са предназначени за събиране на смесени битови отпадъци.

В тях могат да се изхвърлят:

отпадъци от домакинството;

замърсени опаковки;

хартия, салфетки и други неопасни битови отпадъци;

дребни битови отпадъци от ежедневието.

Моля, не изхвърляйте в контейнерите:

строителни и едрогабаритни отпадъци;

опасни отпадъци (бои, лекарства, батерии и др.);

електроуреди и гуми;

зелени отпадъци (клони, трева, листа).

Зелените отпадъци следва да се оставят до контейнерите, като същите ще се събират отделно.

Призоваваме всички граждани да спазват тези изисквания с цел поддържане на чиста и здравословна околна среда.

При наличие на отпадъци, различни от посочените, за допълнителна информация и съдействие може да се обръщате към:

Кмета на съответното населено място

ОП „Чистота“ – 078/550362

отдел „Екология“ – 078/551166

Благодарим за отговорното отношение и съдействието!