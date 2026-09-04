Свободни зони в Кюстендил за 7 септември

Община Кюстендил информира жителите и гостите на града, че зоните за „Почасово платено паркиране със SMS“ няма да работят на 7 септември 2026 г. (понеделник) – официален празничен ден. В празничния ден няма да се изисква заплащане за почасово паркиране със SMS в обхвата на определените зони.

Община Кюстендил призовава всички водачи да спазват правилата за спиране и паркиране, както в зоните за почасово платено паркиране, така и извън тях, с оглед осигуряване на безопасността, реда и удобството на всички участници в движението.