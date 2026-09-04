Спорт:

Свободни зони в Кюстендил за 7 септември

04 септември 2026, 19:07 часа 510 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Кюстендил
Свободни зони в Кюстендил за 7 септември

Община Кюстендил информира жителите и гостите на града, че зоните за „Почасово платено паркиране със SMS“ няма да работят на 7 септември 2026 г. (понеделник) – официален празничен ден. В празничния ден няма да се изисква заплащане за почасово паркиране със SMS в обхвата на определените зони.

Община Кюстендил призовава всички водачи да спазват правилата за спиране и паркиране, както в зоните за почасово платено паркиране, така и извън тях, с оглед осигуряване на безопасността, реда и удобството на всички участници в движението.

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Община Кюстендил
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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