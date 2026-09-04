Пети градски турнир по БОЧА събра деца, младежи и възрастни в Кюстендил

В Кюстендил се проведе Петият градски турнир по БОЧА, организиран от Община Кюстендил и Спортния клуб за хора с увреждания „Ильо войвода“ към Дом „Ильо войвода“. Събитието отново показа, че спортът е много повече от състезание – той е възможност за общуване, приобщаване, приятелство и споделени емоции. Участниците се състезаваха в три категории – деца, младежи и възрастни, а турнирът се проведе на три корта.

БОЧА е адаптиран параолимпийски спорт, достъпен за хора от различни възрасти и възможности. В Кюстендил той се развива още от 2011 година, когато е въведен по проект за Олимпизма на Община Кюстендил и град Познан, Полша. Освен състезателния елемент, играта подпомага двигателните умения, концентрацията, стратегическото мислене, социалната интеграция и работата в екип.

Официални гости на Петия градски турнир бяха Николай Дочев – заместник-кмет „Интегрирано планиране и регионално развитие“ на Община Кюстендил, Светослава Макенджиева – началник на отдел „Социални дейности“ и Стоян Стоянов – експерт „Спорт“ към Общината.

В спортната надпревара се включиха потребителите на социални услуги на Община Кюстендил, ДГ „Слънце“, ДГ „Славейче“ и ДГ „Мечта“. Към организацията се присъединиха доброволци от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Съдии на турнира бяха Веска Миланова, Мирослава Таскова, Галина Георгиева и Георги Кирилов.

Благодарим на организаторите, съдиите, доброволците, социалните услуги, детските градини и на всички състезатели, които превърнаха турнира в истински празник на спорта и приобщаването!

Защото в БОЧА най-важната победа е тази, която постигаме заедно.