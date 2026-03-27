Кюстендил отбелязва Международния ден на театъра с дипломния спектакъл на абсолвенти от НАТФИЗ. За 27 март – Международния ден на театъра, Кюстендил за поредна година се превърна в сцена на таланта и вдъхновението. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов се срещна с младите актьори – абсолвенти от НАТФИЗ, и ги поздрави по повод празника, като им пожела вдъхновение, смелост и много бъдещи успехи на сцената.

Той изрази удовлетворение, че именно Кюстендил е домакин на тяхната дипломна постановка и подчерта, че срещите с млади творци носят нова енергия и живот на културната сцена в града. Кметът благодари на студентите за труда и отдадеността, с които създават изкуство за най-малката публика, и им пожела сцената винаги да бъде тяхно вдъхновение и призвание.

„Върнете се отново тук – като гости, за да усетите спокойствието на града, да се разходите сред зеленината и да откриете красотата му“, обърна се той към младите актьори.

За петнадесета поредна година абсолвентите на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ посрещат празника на сцената на Регионален културен институт – Кюстендил.

В продължение на пет дни – от 23 до 27 март, младите актьори от класа на доц. Боряна Георгиева представят 14 спектакъла на дипломната постановка „Как Луната загуби светлината си“ от Милица Недева, с режисьор Димитър Стефанов. Очаква се над 1400 деца да се насладят на представлението, подготвено с много въображение и енергия от бъдещите театрални артисти на България.

Община Кюстендил е домакин на инициативата и посреща младите таланти в рамките на театралната седмица. Освен срещите си с публиката, те имат възможност да се докоснат до богатото културно-историческо наследство на града и да открият Кюстендил като привлекателна дестинация за културен и СПА туризъм.

С подобни инициативи Кюстендил утвърждава своето място като град на културата и изкуството, който подкрепя младите творци и осигурява сцена за тяхното развитие.