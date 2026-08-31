Кюстендил отдаде почит на „Железния полк“ – 140 години чест, доблест и вярност към България. С тържествена военна церемония Кюстендил отбеляза 140 години от създаването на 13-ти пехотен Рилски полк – славния „Железен полк“, чието начало е поставено именно тук, в нашия град. На 1 септември 1886 г. с Указ № 186 в Кюстендил е създаден 13-ти пехотен Рилски полк. През десетилетията неговите воини преминават през най-тежките изпитания на войните за национално обединение, оставяйки след себе си пример за смелост, войнска чест, устойчивост и саможертва в името на Родината.

Днес, 140 години по-късно, Кюстендил отново се поклони пред тяхната памет.

Площад „Велбъжд“ се превърна в сцена на воинска чест и национална памет.

В тържествената програма участваха Гвардейският представителен духов оркестър и военнослужещи от Националната гвардейска част, които представиха впечатляващи моменти от спектакъла „Искри“ – нестандартни строеви хватки и движения с оръжие, превърнали се в символ на професионализъм, дисциплина и сила.

Пред присъстващите прозвучаха „На България“ и „Новото гробище над Сливница“ от Иван Вазов, а изпълненията на Гвардейския представителен духов оркестър допълниха тържествения облик на церемонията.

В памет на загиналите български воини Негово преосвещенство епископ Исаак – втори викарий на Софийския митрополит и Патриарх български Даниил, отслужи Трисагии и заупокойна молитва.

С едноминутно мълчание и под звуците на „Кол славен“ присъстващите сведоха глави пред героите, отдали живота си за България.

🇧🇬 В своето слово кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта значението на паметта за бойния път и героизма на поколенията воини от 13-ти пехотен Рилски полк.

По повод тържественото отбелязване на 140-годишнината кметът прочете пред присъстващите послание, подготвено от историка Румен Манов, което ще бъде поставено в капсула на времето като общ завет към бъдещите поколения.

„Днес сме се събрали тук, обединени от паметта, признателността и преклонението пред една славна страница от историята на България и на нашия град.

Отбелязваме 140 години от създаването на 13-ти пехотен Рилски полк – полк, чието име е завинаги свързано с Кюстендил, с бойната слава на българската армия и с героизма на поколения български войници.

Позволете ми да цитирам думите на историка Румен Манов:

„Има едно божествено място на земята, което се нарича България.

Там се намира една чудна котловина, прорязана от чисти долини и плодородни равнини и обградена от красиви планини.

В сърцето на тази котловина от хиляди години се е сгушил един живописен град.

Град, преживял цъфтеж и разруха, пожари и войни, но винаги възкръсвал за нов живот – като нестинарски огън.

Град, преминал по пътя на своето съществуване с няколко имена – Пауталия, Велбъжд, Кюстендил.

Градът, който като добър родител и мъдрец ни посреща и изпраща.

Ние, родените тук, го носим навсякъде в сърцата си. Навсякъде по света.

И винаги бързаме да се завърнем – за да видим отново зеления склон на Хисарлъка, познатите къщи и улици.

Много сме преходни, защото сме миг от вечността.

Но можем да творим непреходни неща.

Едно такова дело е да запазим спомена, паметта и биографията на този героичен 13-ти пехотен Рилски полк.

Да се учим от миналото.

Да не забравяме.

И да надграждаме.

Защото това изисква визия, идея и много работа – с мисъл за бъдещето и за поколенията след нас.“**

✔️Венци и цветя в знак на признателност бяха поднесени пред паметника на 13-ти пехотен Рилски полк.

Поздравителни адреси по повод 140-годишнината бяха получени от президента на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова и от министър-председателя на Република България Румен Радев.

В знак на почит и признателност венци бяха поднесени от името на президента на Република България, председателя на Народното събрание Михаела Доцова и министър-председателя на Република България.

✔️В знак на признателност към подвига на българските воини венец поднесе и кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

🇧🇬 Особено вълнуващ момент от церемонията беше символичното завръщане у дома – в Кюстендил – на оригиналното бойно знаме на 13-и пехотен Рилски полк. След години то отново застана пред града, с който е неразривно свързана неговата история, като жив символ на чест, памет и непреходна бойна слава.

Сред официалните гости, представители на държавни и местни институции, военнослужещи и граждани беше отдадена почит към поколенията, за които дългът към България е бил над всичко.

„Железният полк“ не е просто страница от историята. Той е памет. Той е пример. Той е част от духа на Кюстендил и от националната ни идентичност.

140 години по-късно името му продължава да звучи с гордост.

Защото героите не умират, когато помним делото им.

🇧🇬 Чест и слава на героите от 13-ти пехотен Рилски полк!