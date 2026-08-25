Зелените площи на територията на Община Кюстендил НЕ се поливат с питейна вода. Община Кюстендил информира гражданите, че зелените площи на територията на общината не се поливат с питейна вода. За напояването се използват сондажи, резервоари и водоноски, захранвани с вода от река Банщица. Парк „Галерията“ се полива от сондаж. Същият сондаж захранва и поливната система по протежение на река „Банщица“ до сградата на II ОУ „Даскал Димитри“.

Останалата част от парка покрай река „Банщица“ и „Колушко дере“ се захранват от втори сондаж.

Паркът пред Община Кюстендил се полива от трети сондаж.

Градинката при парк „Езерата“ се полива от подземен резервоар, който се захранва от водоноска.

Градинката при Лятното кино се полива от надземен резервоар, захранван с водоноска.

Фонтаните на територията на града работят с оборотна вода.

Цветята в града се поливат с водоноски, които се захранват с вода от река „Банщица“.

Измиването на улиците също се извършва с водоноски, захранвани с вода от река „Банщица“.

Всички чешми, стопанисвани от Община Кюстендил, са снабдени с кранове или фотоклетки, с което се ограничава разхищението на вода