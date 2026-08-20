Бункерът на ген. Никола Жеков в Хисарлъка вече е отворен за посетители в Кюстендил

Една от малко познатите, но изключително любопитни страници от историята на Кюстендил вече може да бъде видяна на място. Бункерът на генерал Никола Жеков в лесопарк „Хисарлъка“ е отворен за посетители, а в него е подредена специална експозиция от автентични фотографии, документи и материали от фонда на Регионалния исторически музей – Кюстендил. Част от фотографиите се показват публично за първи път.

Експозицията беше открита от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, директора на Регионалния исторически музей Валентин Дебочички и експерти от музея. Тя е реализирана по инициатива на почетния гражданин на Кюстендил д-р Румен Манов, с участието на екипа на музея.

„Това е жива история – намираме се в една машина на времето“, каза кметът инж. Огнян Атанасов при откриването и подчерта, че бункерът е ценно място както за жителите на Кюстендил, така и за гостите на града.

По време на Първата световна война Кюстендил е военна столица на България – именно тук се намира Главната квартира на Българската армия и от града се ръководят военните действия. В Кюстендил пристига и императорът на Австро-Унгария Карл I.

Главнокомандващ на Българската армия по това време е генерал Никола Жеков, който през 1917 г. е обявен за почетен гражданин на Кюстендил. Няколко месеца по-късно общината му подарява вила на Хисарлъка. В близост до нея е изграден и малкият бункер, който днес отново посреща посетители.

„Колко градове могат да се похвалят, че са били военна столица на държавата си? Колко са запазили подобни съоръжения и могат да разкажат историята на хора като генерал Никола Жеков, които са живели тук и са ръководили военните действия от този град?“, посочи инж. Атанасов.

Кметът подчерта, че възстановяването и отварянето на бункера е резултат от съвместните усилия на Община Кюстендил, Регионалния исторически музей и д-р Румен Манов. Той припомни, че обектът е бил възстановен преди около 15 години по проект, но впоследствие е останал занемарен.

„Такива места са единици в България, а и не само. Това е част от живата история на Кюстендил – история, която трябва да бъде разказана и позната.“

Новата експозиция представя само малка част от богатия фонд на музея, но включва едни от най-интересните и емблематични материали, свързани с периода.

Директорът на Регионалния исторически музей Валентин Дебочички припомни, че и днес в Кюстендил са запазени редица обекти, свързани с дейността на Главната квартира на Българската армия.

🌿 Бункерът в Хисарлъка вече е част от туристическата карта на Кюстендил и предлага на посетителите възможност да се докоснат до историята не само чрез експонати, а чрез самото място, в което тя се е случвала.

Кметът отправи и специален призив към училищата и детските градини да включват обекта в своите образователни и туристически маршрути:

„Това е ценна информация, която децата трябва да знаят. Нека ги запознаем и с тази част от славната история на нашия хилядолетен град.“

🕙 Бункерът е отворен всеки ден от 10:00 до 20:00 часа.

✨ Посещението му е още една възможност да откриете Кюстендил отвъд познатите туристически маршрути – град, в който повече от 2000 години история продължава да живее сред нас.