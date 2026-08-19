Община Кюстендил с още мерки срещу опасното управление на тротинетки от деца и младежи

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов с апел към Министерски съвет възможно най-скоро да приеме Наредбата, регламентираща регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините.Според него това е необходима стъпка, за да могат всички 264 общини в страната ефективно да прилагат законовите изисквания и да се осигури по-голяма безопасност. Повод за призива и за проведената работна среща стана видеосигнал, подаден от кмета, на който се вижда група деца, управляващи безразсъдно електрически тротинетки на ул. „Цар Освободител“ в Кюстендил.

По покана на областния управител на Кюстендил беше свикана среща с представители на полицията и общинската администрация, на която бяха обсъдени конкретни мерки за ограничаване на опасното управление на електрически тротинетки – проблем, който засяга десетки семейства в града.

Кюстендил беше един от първите градове, който въведе забрана за тротинетки в пешеходните зони. За периода на действие на наредбата, съвместно с органите на МВР, са съставени над 200 акта, а са иззети повече от 10 електрически тротинетки.

Въпреки предприетите мерки проблемът с опасното и безразсъдно управление на електрически тротинетки от деца и младежи продължава да изисква общи усилия.

По думите на инж. Атанасов в момента съществува правен вакуум. Законът за движение по пътищата предвижда изисквания за регистрация и застраховка „Гражданска отговорност“ за индивидуалните електрически превозни средства, но все още не е уреден конкретният ред, по който да се извършва регистрацията.

„На практика се изисква да имат „Гражданска отговорност“, изисква се да бъдат регистрирани, но ако ги санкционираме за това, актът ще падне, защото не е установен редът. Моята молба е час по-скоро Министерският съвет да приеме наредбата, за да можем всички общини да започнем да я прилагаме. Това ще бъде в полза на цялата страна“, заяви кметът.

Той посочи, че въвеждането на регистрационен режим ще позволи по-лесно да бъдат установявани собствениците и ползвателите на индивидуалните електрически превозни средства, включително при нарушения, заснети от системите за видеонаблюдение. Регистрацията ще даде възможност и да се проследява наличието на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, така че при причинени щети да бъде осигурена съответната отговорност и обезщетение.

„Най-важна е реакцията на родителите“

Кметът инж. Огнян Атанасов благодари на институциите за бързата реакция, но подчерта, че най-важният партньор в решаването на проблема са родителите.

„Благодаря на всички институции, че реагираха така бързо на сигнала, който подадох, но за мен най-важна е реакцията на родителите. Родителите трябва да знаят, че в наше лице имат партньор, защото тук все пак говорим за деца“, заяви той.

„Ние, каквото и желание да имаме – от страна на полицията и от страна на общината, с едномесечна, двумесечна или постоянна акция, няма да се справим сами, ако родителите не са на наша страна“, подчерта инж. Атанасов.

Той посочи, че институциите са готови да окажат подкрепа и на семействата.

„Знам, че е трудно да откажеш на детето да му купиш индивидуално електрическо превозно средство, когато негов приятел или дете, с което седи на един чин, има. Но точно там идва нашата роля. Ако родителите ни потърсят, ние сме на тяхна страна и ще им помогнем“, каза кметът.

Община Кюстендил разполага с медиатори, които могат да разговарят както с децата, така и с родителите и да окажат необходимата подкрепа.

„Институциите сме отворени – искаме да ви помогнем. Просто ни потърсете и ни кажете, че имате нужда от съдействие“, призова инж. Атанасов.

„Това са децата на Кюстендил, това са децата на България“

Кметът беше категоричен, че към проблема трябва да се подхожда не само със санкции, но и с превенция, разговор и правилно възпитание.

„Това са децата на Кюстендил, това са децата на България. Те не са престъпници, но не трябва да им позволяваме да се правят на престъпници и да демонстрират надмощие над държавата и местната власт. Това са деца и трябва да ги възпитаме правилно. Ние сме на линия да помогнем“, заяви инж. Атанасов.

Работата по превенцията ще продължи съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и чрез информационни кампании в училищата.

През миналата година в кампания на Община Кюстендил са участвали 450 деца, като те са получили и светлоотразителни раници. В момента отново се провеждат засилени проверки, като само за няколко дни полицията е иззела 23 индивидуални електрически превозни средства и продължава съставянето на актове при установени нарушения.

„Помогнете ни, защото това са вашите деца, това е техният живот, но това са и децата на Кюстендил. Трябва да гарантираме живота и здравето както на тях, така и на всички около тях“, призова кметът.

Той подчерта, че опасното поведение на пътя може да промени съдбата не само на самото дете, но и на останалите участници в движението.

„Проблемът наистина е сериозен и затова искаме подкрепата на родителите. Призоваваме ги да бъдат на наша страна, за да помогнем заедно на децата да тръгнат в правилната посока“, каза в заключение инж. Огнян Атанасов.