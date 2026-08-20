Община Кюстендил продължава да стопява наследения бюджетен дефицит, без да увеличава местните данъци за втора поредна година, въпреки че през две от годините на настоящия мандат работи без приет в началото на годината бюджет. Наследеният бюджетен дефицит е намален с 4 897 465 лева, а за втора поредна година в бюджета на Община Кюстендил не се предвижда увеличение на местните данъци. Това бяха сред основните акценти по време на публичното обсъждане на проекта за Бюджет на Община Кюстендил за 2026 година.

Публичното обсъждане се проведе с участието на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, представители на общинската администрация, общински съветници и граждани.

„Както обичам да казвам – бюджет, гледан през септември, трудно може да се нарече бюджет, който се прави в началото на годината, за да могат да се планират разходите. В момента на практика правим бюджет за последното тримесечие. За съжаление, в този мандат от три години две години ни се пада да работим без приет бюджет, което не ни позволява да правим политики, а ни принуждава да „кърпим дупки“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.

Забавянето на финансовата рамка за 2026 година се дължи на късното приемане на Закона за държавния бюджет за 2026 г., обнародван в „Държавен вестник“ на 31 юли 2026 г.

📉 Наследеният дефицит е намален с близо 5 млн. лева

Сред основните акценти по време на обсъждането беше финансовата стабилизация на общината.

По думите на инж. Атанасов, при встъпването на настоящото ръководство в длъжност е бил наследен значителен бюджетен дефицит. По констатации на Сметната палата към 10.11.2023 година той е възлизал на 6 305 553 лева.

📉 Към настоящия момент, благодарение на усилията на цялата общинска администрация, дефицитът е намален с 4 897 465 лева. Към 31.12.2025 г. той е сведен до 1 408 088 лева (719 944 евро).

„Успяхме със съвместните усилия на цялата администрация значително да намалим наследения дефицит, без да увеличаваме местните данъци за втора поредна година“, подчерта инж. Атанасов.

💶 Без увеличение на местните данъци за втора поредна година

Кметът даде пример с приходите от данък върху недвижимите имоти. За целия сграден фонд на територията на 71 населени места и град Кюстендил общината събира около 1,1 млн. евро годишно от данък върху недвижимите имоти.

„Всички плащаме данъци и всички имаме очаквания към общината – за по-добри улици, чистота, инфраструктура и услуги. Но възможностите на местните приходи са ограничени. Данъчните оценки не са актуализирани от години, а това създава сериозни затруднения пред общините в цялата страна“, посочи инж. Атанасов.

По думите му това е и една от причините дейности като чистотата да бъдат системно недофинансирани, което налага общините да дофинансират тези услуги със средства, които иначе биха могли да бъдат насочени към други важни дейности и инвестиции.

🏗️ Основни акценти в бюджета

🅿️ Голям паркинг в кв. „Запад“ и ремонт на ул. „Хисарлъка“

Сред най-значимите обекти в поименния списък за капиталови разходи за 2026 година е изграждането на голям паркинг на ул. „Ракла“, в района на блокове 45, 46, 47 и 48.

🅿️ Предвидено е паркингът да бъде изграден върху площ от близо 4 декара, като проектът включва още озеленяване и изграждане на тротоари.

„Квартал „Запад“ е един от най-гъсто населените квартали и затова се опитваме да решим един от големите проблеми – липсата на достатъчно места за паркиране“, посочи инж. Атанасов.

Кметът припомни, че през последните две години Община Кюстендил е изградила и нови паркинги в кварталите „Бузлуджа“ и „Румяна войвода“.

🛣️ Друг изключително важен обект е основният ремонт на участък от ул. „Хисарлъка“, където вследствие на пропадане на пътното платно движението в участъка над ул. „Хан Аспарух“ в момента е преустановено.

„Успяхме да проектираме обекта и да получим разрешение за строеж. В момента сме в процедура по избор на изпълнител, след което ще започне работа по тази важна пътна артерия“, обясни кметът.

🚧 13 улици ще бъдат ремонтирани тази есен

Предвижда се средства от целевата субсидия за капиталови разходи да бъдат трансформирани за финансиране на текущи ремонти.

🛣️ Община Кюстендил планира асфалтиране и ремонт на 13 улици тази есен, сред които:

• ул. „Елин Пелин“;

• ул. „Места“ – от ул. „Александър Димитров“ до ул. „19 февруари“;

• участъци от „Соволски път“;

• ул. „Пролет“;

• ул. „Банска“;

• ул. „Тинтява“;

• ул. „Даскал Дамаскин“ и ул. „17-ти февруари“;

• ул. „Добрич“;

• ул. „Любчо Кечев“;

• ул. „Александър Димитров“ при бл. 27;

• ул. „Стрема“;

• ул. „Ивайло“ – от ул. „Цар Симеон“ до ул. „Ангел Кънчев“.

„Планираме тази есен да асфалтираме 13 улици, за да могат нашите граждани да се движат по по-добри пътища. Постепенно намираме възможности да обновяваме основните пътни артерии в повече квартали на града“, каза кметът.

💧 Изготвят се проекти за ВиК инфраструктурата

В капиталовата програма са включени и редица инвестиционни проекти за подобряване на водоснабдителната инфраструктура.

Сред тях са реконструкция на водоснабдителната мрежа в селата Копиловци, Долна Гращица, Дворище и Ябълково, реконструкция на довеждащ водопровод за Нов чифлик и Цървеняно, както и реконструкция на напорния водопровод, обслужващ селата Багренци, Гирчевци, Търновлаг и Нови чифлик.

Предвидено е изготвянето на инвестиционни проекти и за реконструкция на резервоари за питейна вода в Драговищица, Николичевци и Горна Брестница, както и за реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа в кв. „Върташево“.

„За съжаление на територията на област Кюстендил няма консолидиран ВиК оператор, което означава, че нямаме достъп до европейски средства за ремонт на ВиК инфраструктурата. Единственият вариант е да търсим средства от държавата, но за това трябва да имаме готови инвестиционни проекти“, заяви инж. Атанасов.

Той посочи, че вече има готовност по проекти за 6–7 населени места, за които се търси финансиране, като паралелно се работи по проекти за още толкова.

📹 Камери за контрол на скоростта и още важни обекти

Сред останалите важни обекти в капиталовата програма за 2026 година са включени:

• 🏛️ основен ремонт на обществена сграда с идентификатор 41112.503.2239 – етап 3;

• ⛪ консервация и реставрация на фасадите и ремонт на покрива на храм „Св. св. Петър и Павел“ в с. Преколница;

• 🏫 основен ремонт на ВиК и електрически инсталации в няколко детски градини в Кюстендил;

• 🏰 основен ремонт, консервация и реставрация на „Границка кула“;

• ⚽ доставка и монтаж на 10 съблекални за футболни стадиони;

• ⛲ закупуване на 4 броя лъвски глави за водоизливане на чешми за минерална вода;

• 🏘️ ремонтни дейности в кметства и читалища в селата Пиперков чифлик, Багренци, Ново село, Драговищица, Раждавица и Горна Гращица;

• 🏥 ремонт на покрива на сградата на поликлиниката в кв. „Запад“;

• 🤝 ремонт на покрива на Клуба на инвалида на ул. „Шести септември“ в Кюстендил;

• 📹 закупуване на камери за контрол на скоростта на територията на община Кюстендил.

💰 Основни параметри на Бюджет 2026

Според проектобюджета приходите и разходите на Община Кюстендил за 2026 година са балансирани в размер на 60 904 000 евро.

🔹 40 570 671 евро са приходи с държавен характер;

🔹 20 333 329 евро са приходи с общински характер;

🔹 4 657 000 евро са планирани данъчни постъпления;

🔹 7 600 911 евро са неданъчни приходи.

📚 Най-голям дял в разходната част е предвиден за образование – 22 208 539 евро.

🌿 За благоустрояване, комунално стопанство, поддържане на чистотата и екология са заложени 10 814 130 евро.

🤝 За социално осигуряване, подпомагане и грижи са предвидени 9 755 997 евро, а за култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – 6 704 784 евро.

🏗️ Общият размер на планираните капиталови разходи за 2026 година е 8 935 061 евро.