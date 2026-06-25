Кюстендил отдаде почит на своя именит съгражданин Димитър Пешев. С церемония пред паметника на Димитър Пешев в центъра на Кюстендил бе отбелязана 132-ата годишнина от рождението на големия български държавник, юрист и общественик. В знак на признателност цветя поднесоха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общинска съвет Димитър Велинов, представители на държавни и общински институции, обществени организации, на Архиерейско наместничество , културни дейци и представители на Организацията на евреите в България „Шалом“.

Роден на 25 юни 1894 г. в Кюстендил, Димитър Пешев остава завинаги в историята като човекът, който в един от най-мрачните периоди на ХХ век избира да застане на страната на съвестта, справедливостта и човечността.

През март 1943 година, когато научава за подготвяната депортация на българските евреи към лагерите на смъртта, Пешев отказва да остане безучастен. Въпреки политическия натиск и риска за собственото си бъдеще, той организира подписката на 43-ма народни представители срещу депортацията и поставя началото на обществената съпротива, довела до спасяването на близо 48 400 български граждани от еврейски произход.

За своята смелост и принципност Димитър Пешев заплаща висока лична цена. Отстранен е от поста подпредседател на Народното събрание, а след 9 септември 1944 г. е осъден от Народния съд, лишен от права и възможност да упражнява професията си. Въпреки изпитанията той никога не се отказва от убеждението, че е изпълнил своя дълг към държавата, закона и човешкия живот.

Признанието за неговото дело идва от света. През 1973 г. мемориалният център „Яд Вашем“ в Йерусалим го удостоява със званието „Праведник на света“, а през 1997 г. той е обявен посмъртно за почетен гражданин на Израел. В България е реабилитиран през 1996 г., а година по-късно е удостоен посмъртно с орден „Стара планина“ – най-високото държавно отличие.

Днес Кюстендил пази паметта за своя достоен съгражданин – човек, доказал, че една смела позиция може да промени съдбата на хиляди човешки животи. Личността на Димитър Пешев остава символ на моралната отговорност, гражданската доблест и силата на човечността над страха и безразличието.

Поклон пред паметта на един от най-достойните българи в новата ни история.