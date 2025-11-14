Кюстендил с модерна туристическа платформа – част от последователната политика на общината за развитие на туризма

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов представи пред медии новата дигитална платформа. Приложението е разработено така, че да бъде максимално #интуитивно и лесно за използване – достатъчно е туристът да сканира QR код, разположен на ключови места в града и веднага може да избере къде и как да прекара своя #престой в Кюстендил.

Един от основните приоритети на общинската администрация е Кюстендил отново да заеме своето заслужено място на туристическата #карта на България – като водещ #балнеоложки, културно-исторически и целогодишен туристически център.

В тази посока, по идея на кмета инж. Огнян Атанасов, експертите от отдел „Туризъм, младежки дейности и спорт“ разработиха в рамките на последните три месеца нова модерна мобилна #платформа, която представя по иновативен, удобен и съвременен начин богатството на града – неговата история, минерални извори, музеи, туристически маршрути, събития и природни забележителности.

Кметът инж. Огнян Атанасов благодари на експертите от отдел „Туризъм, младежки дейности и спорт“ за добре свършената работа, както и на Сдружение по туризъм - гр. Кюстендил и на Консултативния съвет по туризъм за активно партньорство и подкрепа. Той подчерта, че именно тази съвместна работа е в основата на устойчивото развитие на местния туризъм.

"Кюстендил има изключителен потенциал като туристическа дестинация – със своите минерални извори, богатото културно-историческо наследство, природните дадености, традициите и събитийния календар". По думите на кмета новото приложение е инструмент, който прави този потенциал още по-видим и достъпен за посетителите и подпомага устойчивото развитие на туризма в града.

„С новата #платформа туристите получават бърза, точна и атрактивно поднесена информация за всичко, което предлага нашият град. Това е още една важна стъпка в последователната ни политика – Кюстендил да бъде разпознаваем и предпочитан туристически център в България и извън нея.“

Само след едно сканиране на QR код посетителите получават достъп до:

най-значимите културно-исторически обекти

туристически и еко маршрути

минерални извори, СПА и балнео центрове

места за настаняване и хранене

културни, спортни и фестивални събития

Приложението е достъпно и на английски език, което улеснява чуждестранните туристи.

Станислав Георгиев, представител на Сдружение по туризъм - гр. Кюстендил, приветства инициативата и подчерта значението ѝ за туристическия сектор:

„Разработката е изключително ценна, защото много туристи първо сядат в ресторант, а след това се чудят какво да разгледат. Сега просто сканират QR кода и веднага виждат всички маршрути, забележителности и услуги – без да губят време.“

Той акцентира и върху отличното партньорство между Сдружението и Общината:

„Работим в много добър синхрон. Община Кюстендил поема правилната посока в развитието на туризма. Стъпка по стъпка вървим напред.“

Георгиев представи и конкретни резултати: „60-те обекта от нашето Сдружение отчетоха 30% ръст на туристи. Това приложение със сигурност ще даде още по-голям тласък както на бизнеса, така и на привлекателността на града.“