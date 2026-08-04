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Кюстендил става част от магията на Богородичния хляб

04 август 2026, 17:42 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
Кюстендил става част от магията на Богородичния хляб

На 14 и 15 август Кюстендил оживява по различен начин. Два дни, в които традицията оживява, а българският дух вдъхновява. Започни празника още на 14 август – стани част от магията на Богородичния хляб, открий истории от миналото в изложбите и сподели празничната вечер с всички, които пазят традицията жива.

На 15 август – Успение на Пресвета Богородица, официалният духовен празник на Община Кюстендил, ще отбележим заедно XIX издание на форума „Панагия – въздигане на хляба“ – с обредни хлябове, работилници, етнографски представяния, освещаване на Богородичните хлябове и празнична програма.

Ела там, където традицията оживява, хлябът събира хората, а духовността се превръща в празник.

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Община Кюстендил
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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