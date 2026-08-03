Кюстендил отбеляза 123 години от Илинденско-Преображенското въстание и своя официален празник. С тържествена церемония пред паметника на Тодор Александров Община Кюстендил отбеляза 123-ата годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание и официалния празник на града. В словото си водещият припомни героизма и саможертвата на хилядите българи, включили се във въстанието през 1903 година, определяно като едно от най-величавите събития в националноосвободителните борби. Беше подчертано, че макар неуспешно във военно отношение, Илинденско-Преображенското въстание остава велико със своя дух и с непримиримия стремеж към свобода и национално обединение.

Специален акцент беше поставен върху ролята на Кюстендил в подготовката и развитието на въстанието. Беше припомнено, че през града преминават десетки революционни чети по пътя към Македония, а след потушаването на въстанието Кюстендил се превръща в убежище за хиляди български бежанци.

В знак на почит към загиналите герои присъстващите сведоха глави и запазиха минута мълчание.

Венци и цветя пред паметника на Тодор Александров поднесоха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общински съвет – Кюстендил Димитър Велинов, заместник- кметове на Община Кюстендил,народни представители, представители на държавни и общински институции, Архиерейско наместничество, политически партии, културни институти, обществени организации и граждани.

По повод празника към жителите и гостите на града беше отправено послание, че за кюстендилци 2 август не е просто историческа дата, а част от родовата памет и символ на ролята на Кюстендил като опора на освободителното движение и като спасителен пристан за хилядите бежанци след трагичните събития от 1903 година.

Отбелязването на официалния празник продължи с празничен концерт на площад „Велбъжд“, където Ансамбъл „Гоце Делчев“ представи богата програма с песни и танци, посветени на българските традиции и историческата памет.