Велопътешественикът Мартин Гергов пристигна в Кюстендил в рамките на „Обиколка на България с велосипед „Балканче“, която стартира през юни 2026 г. Маршрутът следва границите на страната и е с обща дължина около 2430 километра. Спортистът беше посрещнат от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който го приветства с добре дошъл в хилядолетния град и му пожела успешно продължаване на предизвикателството.

„Добре дошли в нашия хилядолетен град! Кюстендил е град с богата история и ние ценим всичко, което е част от българското наследство. Велосипедът „Балкан“ е символ на поколения българи и се радвам, че именно с него сте избрали да предприемете това вдъхновяващо предизвикателство. Малцина биха изминали хиляди километри с този легендарен велосипед, а вашата инициатива показва, че историята може да продължи да живее и днес. Пожелавам ви лек път, здраве, много сили и успешно завършване на обиколката на България!“, заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

След приветствието кметът подари на Мартин Гергов символични подаръци от Кюстендил – сушени плодове, сок от кюстендилска био ябълка и реплика на оригинална пауталийска монета, сечена на територията на антична Пауталия, с пожелание да му носят сили и късмет по пътя.

От своя страна Мартин Гергов благодари за топлото посрещане и сподели, че е останал с отлични впечатления от Кюстендил. Той заяви, че планира да се върне отново, този път като турист, за да опознае още по-добре града и неговите забележителности.

Инициативата има за цел да представи красотата на България през погледа на емблематичния български велосипед „Балканче“ – символ на поколения българи, като насочи вниманието към българските села, местните общности, традициите и корените на националната идентичност. Чрез своите пътувания и видеосъдържание Мартин Гергов популяризира природните и културните богатства на страната, насърчава уважението към различните култури и вдъхновява хората да откриват красотата около себе си.

Мартин Гергов е бивш професионален военен, четирикратен републикански шампион и държавен рекордьор по силов трибой, както и четвърти в света по мъртва тяга. Той е телевизионен водещ, фитнес треньор и автор на над 1500 публикации в онлайн и печатни издания.

В края на миналата година Гергов успешно измина с велосипед маршрута София – Дубай, а сега е поел ново предизвикателство – да обиколи България по нейните граници с легендарния български велосипед „Балканче“, показвайки красотата, историята и духа на родината.