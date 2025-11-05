Нов лапидариум до Римските терми - древното наследство на Кюстендил

Нов лапидариум до Римските терми – открита експозиция, съхраняваща древното наследство на Кюстендил. Община Кюстендил откри ново културно #пространство на открито – лапидариум, изграден в непосредствена близост до Римските терми. Експозицията представя автентични артефакти от антична Пауталия и е част от последователната политика на общината за опазване, експониране и социализация на богатото археологическо наследство на региона.

Лапидариумът предоставя възможност на жители и гости на Кюстендил да се докоснат до материални свидетелства от миналото на града, като по този начин се обогатява културно-историческата среда и се утвърждава позицията на Кюстендил като атрактивна дестинация за културно-исторически туризъм.

В новоизградения лапидариум са експонирани ценни артефакти от периода II–III в. сл. Хр., сред които:

Постаменти от Пауталия – изработени от монолитен гранитен блок, с гладка, неорнаментирана повърхност. Характеризират се с основна част и два симетрични перваза, както и с база с отвор за щифт за прикрепяне към колона. Постаментите са дело на местни каменоделски ателиета, свидетелстващи за високото ниво на занаятчийство в античния град.

Саркофази от #Пауталия – масивни гробни съоръжения, изсечени от гранит, добиван в Осоговската планина. Открити са при археологически и случайни #разкопки, като някои от тях са били преизползвани през вековете. Тези внушителни паметници свидетелстват за икономическото благополучие на гражданите на античната Пауталия през II–III век.

Създаването на #лапидариума е част от дългосрочната стратегия на Община Кюстендил за популяризиране на културното наследство, създаване на достъпна среда за опознаването му и утвърждаване на града като център на #културния туризъм.