Българският патриарх Даниил оглави света литургия на Димитровден в Кюстендил. По повод храмовия празник на кюстендилската църква „Св. вмчк Димитър Солунски“ – Димитровден и 160-ата годишнина от полагането на основите на храма, в Кюстендил пристигна Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Патриархът беше посрещнат от Негово Преосвещенство Велбъждският епископ Исаак, втори викарий на Софийския митрополит, от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, представители на духовенството и десетки миряни.

След официалното посрещане Негово Светейшество отслужи патриаршеска света литургия и отправи благословия към жителите и гостите на Кюстендил по случай празника на храма.

С това беше поставен тържествен завършек на тридневните чествания, които включиха откриването на изложбата „160 години храм ‘Св. вмчк Димитър Солунски’ – пазител на вярата и духа на Кюстендил (1865–2025)”, организирана от Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ и Държавен архив – Кюстендил.

На 25 октомври в храма беше тържествено посрещната икона и частица от светите мощи на свети Димитър Солунски, които ще останат за вечни времена в кюстендилската църква.

Кметът инж. Огнян Атанасов благодари за архипастирското посещение и подчерта, че присъствието на патриарха е духовен знак за благослов и сила за жителите на града.

„Честит празник на всички именници и жители на Кюстендил! Нека Свети Димитър закриля града ни и дарява здраве, вяра и доброта,“ – пожела кметът.