Усмихнати и спортуващи деца се включиха в Световния ден на ходенето в Кюстендил. С много усмивки и добро настроение десетки деца, ученици, родители, учители и спортни ентусиасти се включиха в отбелязването на Световния ден на ходенето в Кюстендил. Празникът на движението започна с поход от централния вход на Спортен комплекс „Осогово“ до Базиликата в лесопарк „Хисарлъка“. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов приветства участниците с думите:

„Всяка крачка ни помага да бъдем по-здрави. А всяка крачка в Хисарлъка – освен че ни прави по-здрави, ни прави и по- щастливи сред този прекрасен боров въздух. Пожелавам ви преди всичко да бъдете здрави, усмихнати, отлични ученици и да се включвате в повече активности сред природата!“

Събитието бе отворено за всички – без ограничения във възраст, пол или физическа подготовка. За участниците бяха осигурени поощрителни награди, които се раздадоха чрез томбола, забавни игри и викторини. Целта на инициативата е да се популяризират системните занимания с физическа активност и по-специално ходенето – като достъпен, здравословен и приятен начин за поддържане на добра форма, работоспособност и дълголетие.

Проявата се организира от Община Кюстендил съвместно с Българска федерация „Спорт за всички“ (БФСВ) и Общински съвет по наркотични вещества – Кюстендил, за 33-ти пореден път.

В световен мащаб проявата е част от програмата на Международната асоциация „Спорт за всички“ – TAFISA, а в България се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи“, като дейност в изпълнение на Националната програма за физическа активност и разви-тие на българското население „БУЛФАР 2025–2028“.