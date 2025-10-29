Любопитно:

Община Кюстендил отново ще почете семейните двойки с половин век съвместен живот

29 октомври 2025, 20:42 часа 206 прочитания 0 коментара
Община Кюстендил отново ще почете семейните двойки с половин век съвместен живот

Община Кюстендил отново ще почете семейните двойки с половин век съвместен живот. По инициатива на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, за втора поредна година, ще се проведе тържествената церемония „Златна сватба“ – празник на любовта, която устоява на времето. С тази инициатива Община Кюстендил постави началото на една красива традиция, която да чества семейните ценности, любовта и грижата един за друг – добродетели, които изграждат здравото и сплотено общество.

Събитието ще се състои на 22 ноември 2025 г., по повод Деня на християнското семейство или Въведение Богородично, което Православната църква почита на 21 ноември, а според българския народен календар тогава е Денят на християнското семейство – символ на дом, обич и взаимна подкрепа. Празничната церемония ще събере всички двойки от Кюстендил, които празнуват 50 години брачен живот – хора, посветили сърцата си един на друг и преминали през живота ръка за ръка.

Тържеството ще се проведе на същото място, където младоженците са си казали заветното „ДА“ преди половин век – в Общинско предприятие "Обреден дом" гр. Кюстендил.

„Тези семейства са нашите истински герои – хора, които са се научили да преминават през трудностите заедно, да си прощават, да се подкрепят и да растат един до друг. С тази инициатива искаме да отдадем заслужено внимание на любовта, която устоява на времето“, сподели кметът инж. Огнян Атанасов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Индивидуални покани от името на кмета са изпратени до всички семейства, сключили граждански брак през 1975 година. Община Кюстендил приканва и онези двойки, които все още не са получили покана, но празнуват своята златна сватба, да се свържат с нас на телефон: 089 6775745

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Кюстендил
Още от Кюстендил
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес