Община Кюстендил отново ще почете семейните двойки с половин век съвместен живот. По инициатива на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, за втора поредна година, ще се проведе тържествената церемония „Златна сватба“ – празник на любовта, която устоява на времето. С тази инициатива Община Кюстендил постави началото на една красива традиция, която да чества семейните ценности, любовта и грижата един за друг – добродетели, които изграждат здравото и сплотено общество.

Събитието ще се състои на 22 ноември 2025 г., по повод Деня на християнското семейство или Въведение Богородично, което Православната църква почита на 21 ноември, а според българския народен календар тогава е Денят на християнското семейство – символ на дом, обич и взаимна подкрепа. Празничната церемония ще събере всички двойки от Кюстендил, които празнуват 50 години брачен живот – хора, посветили сърцата си един на друг и преминали през живота ръка за ръка.

Тържеството ще се проведе на същото място, където младоженците са си казали заветното „ДА“ преди половин век – в Общинско предприятие "Обреден дом" гр. Кюстендил.

„Тези семейства са нашите истински герои – хора, които са се научили да преминават през трудностите заедно, да си прощават, да се подкрепят и да растат един до друг. С тази инициатива искаме да отдадем заслужено внимание на любовта, която устоява на времето“, сподели кметът инж. Огнян Атанасов.

Индивидуални покани от името на кмета са изпратени до всички семейства, сключили граждански брак през 1975 година. Община Кюстендил приканва и онези двойки, които все още не са получили покана, но празнуват своята златна сватба, да се свържат с нас на телефон: 089 6775745