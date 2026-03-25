Община Кюстендил залага на два основни предмета за базовото обучение на децата

Община Кюстендил залага на обучението по математика и английски език като базови умения за развитие на децата. Община Кюстендил поставя акцент върху обучението по математика и английски език като ключови умения за успешното развитие на подрастващите и тяхната бъдеща реализация.

В тази връзка Общинският детски комплекс – Кюстендил предлага безплатни уроци по английски език и математика за деца и ученици. Инициативата цели да осигури равен достъп до качествено образование и да насърчи интереса към ученето чрез съвременни и интерактивни методи.

През тази учебна година започна първата Школа по английски език, която предлага съвременен и интерактивен подход. Обучението се провежда в три възрастови групи и включва игри, групова работа и разнообразни практически занимания. Осигурена е и възможност за индивидуална подготовка според нивото и нуждите на всяко дете.

Ръководител на школата е Десислава Василева – преподавател с богат академичен и международен опит. Тя има три висши образования и педагогическа квалификация, а осем години живее и работи във Великобритания. Натрупаният опит ѝ позволява да прилага съвременни методи на обучение, базирани на комуникация, практическо използване на езика и активно участие на децата в учебния процес. В работата си тя поставя акцент върху изграждането на увереност, свободно изразяване и индивидуален подход към всяко дете.

Успоредно с това продължава и школата по математика, насочена към ученици от I до IV клас. Обучението съчетава занимателни задачи, игри и състезателни елементи, като целта е децата да развият логическо мислене, увереност и трайни знания.

Ръководител на математическата школа е Даниела Юзунска – преподавател с доказан опит в работата с деца в начална училищна възраст. Тя създава подкрепяща и мотивираща среда, в която всяко дете се чувства уверено и насърчено да се развива. В часовете се използват разнообразни методи – от занимателни и състезателни задачи до елементи на ментална математика и подготовка за национално външно оценяване. Основен приоритет в работата ѝ е индивидуалният подход и съобразяването с темпото на всяко дете.

Занятията се провеждат в малки групи, което позволява по-добра комуникация и ефективност на обучението. Родителите получават регулярна обратна връзка за развитието и напредъка на своите деца.

С тази инициатива Община Кюстендил продължава своята политика за инвестиции в образованието и развитието на младите хора, като създава условия за качествено обучение и бъдещи успехи.