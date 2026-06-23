Празникът на черешата: Черешката на тортата в културния афиш на Кюстендил

Кюстендил се превръща в сцена на традицията, изкуството и летния вкус с провеждането на традиционния Празник на черешата. За ФОКУС от отдел "Култура и духовно развитие" към Община Кюстендил съобщиха, че събитието, което обединява културното наследство на региона, занаятчийския дух и местните обичаи, се организира от Община Кюстендил с подкрепата на Института по земеделие и местни организации.

Празничната атмосфера започва с инициативата "Черешовото село“ в село Раждавица, където до 28 юни автентичните къщи и дворове ще предлагат занаятчийски и кулинарни демонстрации от Етноцентър "Старата череша“, придружени от тематична изложба в местната галерия. Кулминацията на празника ще бъде от 26 до 28 юни в самия център на Кюстендил. Площадните пространства ще домакинстват уникално художествено изложение, безплатни концерти с обичани български изпълнители, занаятчийски базари, детски творчески ателиета и обособена зона "Cherry Chill Zone“ с изобилие от пресни плодове, традиционни сладка и напитки.

Паралелно с черешовата магия, седмицата предлага и богата културна програма. На 25 юни на площад "Велбъжд“ ще бъдат отбелязани 132 години от рождението на спасителя на българските евреи и почетен гражданин на Кюстендил Димитър Пешев, а по-късно през деня в Младежкия център ще бъде открита фотоизложбата на Красимир Сотиров "Светлопис – светове зад обектива“. Вечерта на същия ден ще премине под знака на театралното изкуство с премиерата на постановката "Моят най-добър приятел“ в Камерната зала на Регионалния културен институт.

Музикалното и художественото наследство на края също ще бъдат почетени. На 26 юни в залата на НЧ "Братство 1869“ ще се отбележат 85 години от рождението на забележителната Олга Борисова. На същата дата Школа "Новите майстори“ и Сдружение "Партньори“ ще представят своята Годишна художествена изложба "Храмът“ във фоайето на Регионалния културен институт.