Смениха началника на КАТ - Кюстендил

20 август 2025, 11:30 часа 198 прочитания 0 коментара
В Кюстендил смениха началника на сектор „Пътна полиция“ в Областната дирекция (ОД) на МВР , съобщиха от пресцентъра. Смяната е вследствие на заповед от главния секретар на МВР.

Радослав Боюклийски, който до момента бе началник на „Пътна полиция“ в ОДМВР-Кюстендил, е преназначен на длъжността началник на полицейския участък в Невестино, към районното управление в Кюстендил. Функциите на началник сектор „Пътна полиция“ - ОДМВР, ще изпълнява старши инспектор Георги Велинов, който е началник на група в сектора, допълниха от пресцентъра.

Досегашният началник на полицейския участък в Невестино, инспектор Емануил Найденски е преназначен на длъжността началник група Териториална полиция "Контрол над общоопасните средства" към отдел "Охранителна полиция" на ОДМВР в Кюстендил.

Виолета Иванова
