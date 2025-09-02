Спортно училище „Васил Левски“ – Кюстендил по традиция първи откриха новата учебна година! Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов пожела на учениците да бъдат винаги първи – и в спорта, и в живота: „Вие вече сте доказали, че можете. Сигурен съм, че пак ще ни радвате с успехите си! Пожелавам ви една здрава и успешна година, без спортни травми.“

Тържествената церемония започна с химна на Спортно училище и издигане националния флаг на Република България. Честта да носят трикольора имаха Вероника и Десислава Стоилови, а спортните демонстрации внесоха още повече енергия в празника.

Директорът Каролина Грозданова, д-р поздрави учениците с думите:

„Пожелавам ви да запазите своята мотивация и целеустременост, да постигате успехи не само в класните стаи, но и на спортните терени.“

Тя благодари и на треньора Радослав Палчев и състезателката му Вероника Стоилова за историческия бронзов медал от Европейско първенство – гордост за училището и за Кюстендил! 172 млади спортисти – сред тях 14 петокласници – ще градят своите мечти тук, където учението и спортът вървят ръка за ръка.

Успех, шампиони!