Спорт:

За първи път в Кюстендил ще се проведе HARD ENDURO KYUSTENDIL 2026

03 септември 2026, 12:33 часа 594 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Кюстендил
За първи път в Кюстендил ще се проведе HARD ENDURO KYUSTENDIL 2026

На 19 септември 2026 г. Кюстендил ще стане арена на едно от най-зрелищните моторни събития на годината – HARD ENDURO KYUSTENDIL 2026! Подгответе се за много адреналин, екстремни препятствия, впечатляващи умения и истински спортен дух сред красивата природа на Кюстендил. За удобството на всички посетители ще бъдат обособени специални зрителски точки, от които безопасно ще можете да наблюдавате най-атрактивните моменти от надпреварата.

19 септември 2026 г.

Ендуро Парк Кюстендил

Откриване: 09:00 ч.

Старт: 10:00 ч.

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Община Кюстендил
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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