За първи път в Кюстендил ще се проведе HARD ENDURO KYUSTENDIL 2026

На 19 септември 2026 г. Кюстендил ще стане арена на едно от най-зрелищните моторни събития на годината – HARD ENDURO KYUSTENDIL 2026! Подгответе се за много адреналин, екстремни препятствия, впечатляващи умения и истински спортен дух сред красивата природа на Кюстендил. За удобството на всички посетители ще бъдат обособени специални зрителски точки, от които безопасно ще можете да наблюдавате най-атрактивните моменти от надпреварата.

19 септември 2026 г.

Ендуро Парк Кюстендил

Откриване: 09:00 ч.

Старт: 10:00 ч.

Вход свободен

Очакват ви много емоции, рев на мотори и незабравимо преживяване!