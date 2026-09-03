Кюстендил отбелязва 141 години от Съединението на България. На 6 септември Кюстендил ще отбележи с тържествена церемония 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.
Начало: 11:00 часа
Арката на площад „Велбъжд“
Честването се организира от Община Кюстендил и Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“.
В програмата са включени:
• издигане на националния трибагреник;
• тържествено слово;
• полагане на венци и цветя пред паметника „Булаир“;
• музикална програма с участието на възпитаници на класа по поп пеене при НЧ „Братство 1869“, с вокален педагог Жана Николова.
Община Кюстендил кани всички жители и гости на града да се присъединят към честването и заедно да отдадем почит към делото на Съединението – ярък символ на националното единство, силата на българския дух и стремежа към свободна и обединена България.