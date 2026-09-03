Кабинетът "Радев":

"Когато печели, печели само той. Когато губи - губи целият народ": Гюров за Радев и разкрития защо Кандев си тръгна от МВР

03 септември 2026, 13:29 часа 693 прочитания 0 коментара
Снимка: МС
"Когато печели, печели само той. Когато губи - губи целият народ": Гюров за Радев и разкрития защо Кандев си тръгна от МВР

"Когато печели, печели само той. Когато губи - губи целият народ" - с тези думи кандидатът за президент Андрей Гюров остро разкритикува премиерът Румен Радев, но в качеството му на президент. По думите на бившият служебен министър-председател Радев не е правил достатъчно консултации с партиите, за да се сформира правителство, а това е водело до нестабилни парламенти и поредица от избори, което в крайна сметка го довело на власт като премиер. 

Заедно с кандидата за вицепрезидент Георги Кандев се обявиха за битка за 80-те процента негласували за "Прогресивна България", тъй като, по думите им, партията е получила подкрепата реално на 20% от имащите право на глас. В съвместното си интервю пред Мария Цънцарова и подкаста на "Извън ефир" двамата подчертаха, че българските избиратели не биха искали цялата власт да бъде концентрирана в едни ръце, давайки пример с евентуален избор на Илияна Йотова за държавен глава. Гюров подчерта отново, че сред потенциалните им избиратели са симпатизанти на ГЕРБ, както и граждани с леви и центристки убеждения.

Иначе от интервюто стана ясно, че на 10 септември ще бъде представен пълния състав на инициативния комитет, който издига кандидатпрезидентската двойка. В материал на Actualno.com вече ви разказахме за част от имената, които знаем, че ще застанат зад Гюров и Кандев - припомнете си тук: Писатели, интелектуалци, бивши политици: Кои имена влизат в инициативния комитет зад Гюров и Кандев?*

Първите обещания

"Не сме изпратени от политически сили, това ни дава свободата да критикуваме", коментира Гюров, а Кандев допълни, че функцията на президента е да бъде обединител, а не разединител на нацията, намеквайки, че Радев е разделял нацията, докато беше държавен глава.

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По темата за външната политика Гюров подчерта, че страната ни трябва да бъде активна част от "Коалицията на желаещите" и подкрепяща Украйна, тъй като това е свързано с европейската сигурност. "Аз мисля, че е съвсем нормално българската държава да бъде част от тази коалиция, именно защото това е форматът, който позволява запазването на европейската сигурност. Ние имаме интерес като държава да бъдем част, активна част от коалицията и да имаме глас в осигуряването на европейската сигурност", каза още Гюров. По думите му България трябва да остане надежден и предвидим член на НАТО и активен участник в Европейския съюз. "Не можем да водим многовекторна политика, когато става дума за основните съюзи - защитата на националния интерес минава и през защитата на интересите на тези съюзи", подчерта още бившият служебен премиер.

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Кандев разказа защо е напуснал МВР

За първи път в интервю Георги Кандев коментира и причините да напусне системата на МВР, след като беше изпълняващ длъжността главен секретар по време на служебното правителство. Той заяви, че е бил несъгласен със смени на служители и назначения, които според него са се извършвали зад гърба му.

"Аз не мога да бъда прибран в кабинета и да си подписвам пощата и зад гърба ми да сменят хора и да ми казват "ами, трябва да ги сменим". Не, не трябва да ги сменим. Тези хора трябва сами да избират екипите си, с които работят, защото ние като ръководство и в мое лице като професионално ръководство искахме от тях резултати - постигнати честно и по закон", коментира Кандев.

Като пример за отстраняване, с което не е бил съгласен, бившият главен секретар посочи директора на Областната дирекция на МВР в Кюстендил, за когото уточни, че след година навършва пенсионна възраст. "Вместо да назначаваме млади можещи хора, ние връщаме граждански лица отново в МВР и ги назначаваме на ръководна позиция. С тези неща не бях съгласен", каза той. По думите му несъгласието си с подобни назначения е изтъкнал и пред Демерджиев. "Според вас дали не съм отишъл да му кажа "виж, случват се процеси, които на мен не ми харесват", попита риторично Кандев.

"Аз работих близо 30 години в МВР и когато служебното правителство в лицето на премиера Гюров ми гласува доверие да застана на най-високия пост в МВР, а именно - главен секретар, аз ги помолих за две неща - да ми гласуват доверие и да ми дадат свобода да работя. Получих и двете - и доверието, и свободата. Резултатите ги видяха всички български граждани", каза Кандев.

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По думите му той постепенно е започнал да усеща, че няма нито подкрепа, нито свободата му е била вече същата и е взел единственото правилно решение - да напусне. "Направих го заради принципите си", увери Кандев. "Нямах я вече тази свобода. Усещах, че постепенно ще бъда девалвиран... Определени ръководни служители в министерството, не визирам министър Демерджиев, започнаха тези процеси и аз виждах, че няма да мога да работя с тях. Виждах, че ще има и политическа намеса", уточни той.

Кандев потвърди, че сред мотивите му са били и лични причини, включително желанието да се реализира извън системата на МВР. След напускането си той е работил по няколко лични проекта.

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Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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