Спомен с какво послание Елцин даде властта в Русия на Путин (ВИДЕО)

"Убеден съм, че работейки на този висок пост, той ще допринесе много за страната и руснаците ще могат да оценят неговите човешки и професионални качества". С тези думи Борис Елцин, президент на Русия преди Владимир Путин, го утвърждава на власт.

“I am convinced that Putin will bring great benefit to the country,” Yeltsin says in this archival video



Handing the country over to an insecure former KGB officer, Boris Yeltsin — Russia’s first president — promises Russians that they will come to appreciate Putin’s personal… pic.twitter.com/WFJorlLhnF — NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2026

Всъщност това е фрагмент от речта, с която Елцин се оттегля от поста си на президент на Руската федерация, след като го заема за втори мандат. На 31 декември 1999 г. в изненадващо телевизионно новогодишно обръщение към руснаците, Елцин обявява своето оттегляне от поста президент на Руската федерация и посочва Владимир Путин за свой наследник до изборите на 26 март 2000 г. На тези избори Путин печели и така и до днес.

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В своята реч Елцин моли за прошка за грешките, които е допуснал по времето на своето управление и заявява, че Русия има нужда от нови политически лидери през новото хилядолетие. „Моля за прошка за това, че не успях да осъществя мечтите на хората, които вярваха, че ще успеем с един скок да преминем от сивия тоталитаризъм, в светлото, богато и цивилизовано бъдеще.“

След като слиза от поста, винаги активният Елцин буквално изчезва от публичния живот. Той умира от инфаркт на 23 април, 2027 година – когато е на 76 години. Не е тайна, че Елцин страда от проблеми със сърцето – през 1994 година той получава сърдечен удар, а две години по-късно му слагат петорен байпас, защото има нова серия от леки сърдечни удари.

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