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Почина Марина Влади - последната любов на Владимир Висоцки

24 септември 2026, 19:42 часа 1388 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Почина Марина Влади - последната любов на Владимир Висоцки

На 88-годишна възраст почина жената на Владимир Висоцки - актрисата и певица Марина Влади. През последните години от живота си тя живееше в Париж. Марина Влади е родена на 10 май 1938 г. в Клиши, Франция. Нейният баща Владимир Поляков, изпълнява цигански романси в Париж. Майка ѝ, Милица Енвалд е балерина. Тя е най-малката от 4 сестри.

Живот с Висоцки

Псевдонима Влади взима след смъртта на баща си – в негова чест. Носителка е на наградата за най-добра женска роля на кинофестивала в Кан за филма „Съвременна история или царицата на пчелите“ (1963). През 1987 година от печат излиза книгата ѝ, посветена на покойния ѝ съпруг, със заглавие „Владимир, или Прекъснатият полет…“. Също е изпълнявала песни по негова музика и стихове. През 2006 година Влади съвместно с режисьора Жан-Люк Тардие поставя спектакъл на френски език „Владимир, или Прекъснатият полет…“ по едноименната книга.

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Тя е съпруга на Владимир Висоцки в продължение на 10 години от 1970 до 1980 г. ). Тя е голямата му любов и последната жена до края на живота му.

35 години без Владимир Висоцки

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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