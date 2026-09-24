Почина Марина Влади - последната любов на Владимир Висоцки

На 88-годишна възраст почина жената на Владимир Висоцки - актрисата и певица Марина Влади. През последните години от живота си тя живееше в Париж. Марина Влади е родена на 10 май 1938 г. в Клиши, Франция. Нейният баща Владимир Поляков, изпълнява цигански романси в Париж. Майка ѝ, Милица Енвалд е балерина. Тя е най-малката от 4 сестри.

Живот с Висоцки

Псевдонима Влади взима след смъртта на баща си – в негова чест. Носителка е на наградата за най-добра женска роля на кинофестивала в Кан за филма „Съвременна история или царицата на пчелите“ (1963). През 1987 година от печат излиза книгата ѝ, посветена на покойния ѝ съпруг, със заглавие „Владимир, или Прекъснатият полет…“. Също е изпълнявала песни по негова музика и стихове. През 2006 година Влади съвместно с режисьора Жан-Люк Тардие поставя спектакъл на френски език „Владимир, или Прекъснатият полет…“ по едноименната книга.

DÉCÈS : L'actrice, chanteuse et écrivaine d'origine russe, Marina Vlady est morte aujourd'hui à l'âge de 88 ans, annonce sa famille à l'AFP. pic.twitter.com/io3WNlEEQZ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 24, 2026

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Тя е съпруга на Владимир Висоцки в продължение на 10 години от 1970 до 1980 г. ). Тя е голямата му любов и последната жена до края на живота му.

35 години без Владимир Висоцки