Официално: Външният министър предложи на правителството да освободи от длъжност посланика ни в ОАЕ

Министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с който се предлага на президента на Република България да издаде указ за отзоваване на извънредния и пълномощен посланик на страната ни в Обединените арабски емирства. С подписването на проекта Министерството на външните работи инициира предвидената в Конституцията процедура. След приемането на решението от Министерския съвет предложението следва да бъде изпратено на президента за издаване на указ.

На 18 септември министърът на външните работи спешно извика посланика на Република България в Обединените арабски емирства. Съгласно установения ред, ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия за внасяне на въпроса за разглеждане от МС. Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на Посолството на Република България в Обединените арабски емирства.

По-рано Радев поиска отзоваването на посланика

По-рано премиерът Румен Радев обяви, че очаква от министъра на външните работи да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможна най-бързия начин. Повод за искането му стана изнесената информация за полетите на Делян Пеевски. Ръководител на мисията ни в Обединените арабски емирства е Иван Йорданов, а искането за неговото отзоваване дойде след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че четири дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели и те имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител.

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"Генерираните по този начин средства, включително чрез увеличаване на стойността на поръчките със значителната сума от над 150 млн. евро, се отклоняват и част от тях отиват в едно "дружество-касичка" без никаква дейност и то генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 млн. евро", каза Демерджиев.

Данните отиват в прокуратурата

Цялата информация ще бъде предадена на прокуратурата, стана ясно още на брифинга. "Странно беше, че за нашите правоохранителни органи, тези теми бяха табу. Доказателственият обем е изключително голям. Днес той ще бъде представен на българската прокуратура", обяви Демерджиев.

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Бащата на посланика отрече твърденията

Бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства отрече да познава лидера на ДПС Делян Пеевски и да има каквото и да било отношение към плащания за негови частни полети. Компанията, представлявана от Илиян Йорданов, беше посочена от правителството като дружеството, свързано с финансирането на полетите на Пеевски.

Йорданов, който е баща на посланика Иван Йорданов, е изпратил позицията си до bTV. В нея той заявява, че представляваното от него дружество "Спектрум Еър" ЕАД никога не е участвало в процедури по обществени поръчки, включително такива, свързани с изграждането на мантинели. Още: Инспекция на място в ОАЕ: МВнР привика посланик Иван Йорданов заради скандала с полетите на Пеевски

Какво заяви Демерджиев?

Вътрешният министър Иван Демерджиев обаче не е твърдял, че дружеството на Йорданов е печелило обществени поръчки. По думите му четири компании в България са спечелили почти всички обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели, като част от генерираните средства впоследствие са били отклонявани към т.нар. "фирма-касичка".

Именно това дружество е свързано с бащата на посланика, твърди Демерджиев. Според изложеното от него капиталът на фирмата е бил използван за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, чиято обща стойност надхвърля 5 милиона евро.

"Не познавам г-н Делян Пеевски"

Илиян Йорданов категорично отхвърля тези твърдения и заявява, че не познава Пеевски и никога не се е срещал с него. Още: "Не ползваме кошаревски свидетели": Демерджиев отговори на Пеевски за бухалките

"Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него, като дружеството "Спектрум Еър" ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети. Всички изнесени в публичното пространство твърдения за обратното не отговарят на истината и имат единствено манипулативен характер", пише Йорданов в позицията си до bTV.

Пеевски също отрече

Самият Делян Пеевски отрече твърденията още миналата седмица. Междувременно Демерджиев поиска от приходната агенция да извърши проверка на фактурите, свързани с полетите.

Паралелно с това тече процедура по отзоваването на българския посланик в ОАЕ Иван Йорданов. Той беше назначен на поста с указ на Румен Радев в периода, когато Радев беше президент, по предложение на служебното правителство с премиер Гълъб Донев.