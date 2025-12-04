Младежи от училищата в Тетевен зарадваха с подаръци потребителите на Центъра за лица с увреждания

На 3 декември се отбелязва Международният ден на хората с увреждания. По този повод и по инициатива на Община Тетевен, младежи от трите средни училища в града зарадваха потребителите на Дневния център за лица с увреждания. Те им подариха торта, книги, раници, пъзели и образователни кубчета, които ще им послужат в техните ежедневни занимания.

Инициативата има за цел да възпита младите хора към извършване на добри дела и толерантност. Важно е подрастващите да се възпитават в среда, в която всеки да се чувства ценен, уважаван и приет със своите различия, да се себеизразява и да бъде полезен.

По случай Международния ден на хората с увреждания бяха изпратени поздравителни адреси - от кмета на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, до Дневния център за лица с увреждания в гр. Тетевен и до Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Гложене.

В тях д-р Бояджиева изказва своята благодарност към директорите и екипите на центровете за тяхната работата, за отдадеността, професионализма и ежедневната грижа към хората, които най-силно се нуждаят от подкрепа.

Благодаря Ви за усилията, които ежедневно полагате, за да подобрите качеството на живот на хората с увреждания и да им осигурите нужната грижа и защита. Вашите екипи и Вашата работа са важна част от социалната политика на Община Тетевен, която се стреми към приобщаващо, съпричастно и хуманно общество, се посочва още в поздравителните адреси.