Читалище в село до Тетевен отпразнува 100-годишен юбилей

На 22 ноември в с. Черни Вит тържествено бе отбелязан 100-годишният юбилей на Народно читалище „Христо Смирненски 1925 г.“ – културна институция с дългогодишна традиция и значима роля за духовния живот на местната общност.

На празника присъстваха зам.-кметът на Община Тетевен - Борис Врабевски и председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева. Те поднесоха официални поздрави към ръководството, самодейците и жителите на селото, като подчертаха значението на читалището като пазител на местната културна памет, традиции и обичаите.

От името на кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева бе изпратен поздравителен адрес, в който тя изрази признателност към всички поколения читалищни дейци, съхранили и развили културната дейност през изминалото столетие. Тя пожела още много здраве, творчески успехи, вдъхновение, както и читалището да продължава да бъде опора на жителите на село Черни Вит.

По повод юбилея бяха връчени и специални подаръци от страна на Община Тетевен и Общинския съвет, като знак на уважение и подкрепа към дейността на институцията.

Празничната програма се превърна в емоционална среща между поколенията, обединени от любовта към родното и към българските традиции.