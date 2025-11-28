Наградиха директорите на социалните услуги в Тетевен за техния принос през годините

В навечерието на Международният ден на хората с увреждания - 3 декември, кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева връчи плакети и грамоти на директорите на социалните услуги в общината. Наградите са признание за техния дългогодишен труд, професионализъм и значим принос в развитието на социалната сфера в региона.

Д-р Бояджиева изказа своята благодарност към всички работещи в социалната система, подчертавайки, че тяхната отдаденост ежедневно променя живота на хората в нужда. „Вашата работа е призвание. Тя изисква сърце, търпение и човечност. Общината високо цени усилията Ви и резултатите, които постигате“, заяви кметът при връчването на отличията.

Наградените директори бяха - Бранимира Павлова – директор на Дневния център за лица с увреждания и Общностния център за деца и семейства в град Тетевен, Анита Габровска – директор на Центъра за обществена подкрепа – гр. Тетевен, Мила Василева – директор на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Гложене и Мила Герджикова – директор на СУ – Домашен социален патронаж.

Отличените изразиха благодарност за признанието и увериха, че ще продължат да работят активно за подобряване качеството на предоставяните услуги и грижата към потребителите.

Събитието завърши с обща снимка и кратък разговор за предстоящите инициативи и предизвикателствата пред социалния сектор в община Тетевен.