Коледен базар в село до Тетевен – традиции и добро настроение

На 27 декември в с. Голям извор се проведе Коледен базар, организиран от кметство Голям извор и НЧ „Найден Григоров - 1900“ – с. Голям извор. Той бе позициониран на пл. „Васил Левски“, където бяха изложени коледни сувенири, лакомства и разнообразни артикули.

Събитието започна с празнична света литургия в храм „Свето Възнесение Господне“. Малко по-късно на площада бе изпълнен ритуала „Коледуване“, представен от група местни самодейци към читалището в селото. В програмата взеха участие и ФФ „Кенар“, а дядо Коледа раздаде подаръци на най-малките.

Специални гости на празника бяха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и зам.-кметът Тони Стоев. Д-р Бояджиева разгледа базара заедно с кмета на Голям извор - Илиян Маринов и поздрави присъстващите, като им пожела много здраве, щастие, смелост и упоритост, за да преследват и сбъдват мечтите си.