Община Тетевен организира второто издание на Панаир на професиите

На 25 април Община Тетевен организира второто издание на инициативата Панаир на професиите. Събитието ще се състои от 10.30ч. на пл. „Сава Младенов“, където трите средни училища - СУ „Георги Бенковски“, Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги и Национална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ ще представят възможностите за обучение и развитие в професионалните си паралелки.

Инициативата се организира във връзка с осъществяване на държавния План-прием за учебната 2026/2027 г. в средните училища на територията на община Тетевен и в изпълнение на Годишния план за младежта за 2026 г. Идеята е осигуряване на кариерно ориентиране на подрастващите ученици от общината и предимно на тези, завършващи седми клас.

Трите средни училища в град Тетевен формират образователната си политика в посока на реализиране на професионално образование и обучение, като насърчават добрата комуникация със заинтересованите страни и въвеждат защитени професии, необходими за развитието на община Тетевен. Професионалното обучение е съобразено и със спецификата на местната икономика. То отразява потребностите на бизнеса - да повиши качеството на усвоените от учениците компетентности и да ги насочи за кариерна реализация по придобитата вече професия.