Община Тетевен организира второто издание на Панаир на професиите

21 април 2026, 12:52 часа
Снимка: Община Тетевен
На 25 април Община Тетевен организира второто издание на инициативата Панаир на професиите. Събитието ще се състои от 10.30ч. на пл. „Сава Младенов“, където трите средни училища - СУ „Георги Бенковски“, Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги и Национална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ ще представят възможностите за обучение и развитие в професионалните си паралелки.

Инициативата се организира във връзка с осъществяване на държавния План-прием за учебната 2026/2027 г. в средните училища на територията на община Тетевен и в изпълнение на Годишния план за младежта за 2026 г. Идеята е осигуряване на кариерно ориентиране на подрастващите ученици от общината и предимно на тези, завършващи седми клас.

Трите средни училища в град Тетевен формират образователната си политика в посока на реализиране на професионално образование и обучение, като насърчават добрата комуникация със заинтересованите страни и въвеждат защитени професии, необходими за развитието на община Тетевен. Професионалното обучение е съобразено и със спецификата на местната икономика. То отразява потребностите на бизнеса - да повиши качеството на усвоените от учениците компетентности и да ги насочи за кариерна реализация по придобитата вече професия.

 

Антон Иванов
