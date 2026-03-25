Остър кадрови дефицит: Ловешка област остана без кръвен център

Кръвният център в Многопрофилната болница в Ловеч, единственият за цялата област, вече втора седмица не приема кръводаряване и кръвовземания заради липсата на квалифициран персонал, а желаещите да дарят кръв се пренасочват към Плевен.

Директорът на ловешката болница Виктор Таслаков обясни, че кръвният център не приема кръводарявания и не прилага кръвовземания за нуждаещи се от лечение, тъй като единствената квалифицирана медицинска сестра за тази дейност е в болнични от 17 март насам и ще отсъства от работа най-рано до 30 март.

Остър кадрови дефицит

"Кръвният център е в остър кадрови дефицит от лаборанти и медицински сестри, които вземат кръвта. Там от година се опитваме да решим този проблем, като каним постоянно желаещи да работят. Идват по за няколко дни и се отказват", заяви Таслаков.

От кръвния център посочиха, че средната заплата там е около 800 евро, но според директора на болницата ниското заплащане не е единствената причина за кадровата криза.

"Но и самият микроклимат в отделението, отношението към външните лица, които идват да работят, както и към пациентите. Правим всичко възможно да намерим подходящи хора, които да започнат да работят адекватно в центъра", коментира Таслаков, цитиран от БНР.

Всички желаещи да дарят кръв от региона се насочват към Кръвния център в Плевен.

