Паднали скали затвориха път в Ловешко

Заради паднали скални късове временно е затворен за движение на моторни превозни средства пътят между ловешките села Казачево и Горно Павликене, съобщиха от пресцентъра на Община Ловеч, цитирани от БТА. Каменните късове, паднали вследствие на обилните дъждове, към момента са отстранени от пътното платно, но остава опасността от ново срутване, допълват от администрацията.

Достъпът до с. Горно Павликене е по обходни маршрути през село Сливек и по път III-401 (стария път за Севлиево). От Общината призовават до възстановяване на нормалното движение водачите да използват обходите и да шофират с повишено внимание.

В Ловешка област през последното денонощие най-много дъжд е паднал в троянското село Черни Осъм – 80 л/кв. м, съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в Ловеч. В целия регион вали повече от 24 часа без прекъсване. За областта предупредителният код, издаден от Националния институт по метеорология и хидрология, вече е червен. Това означава, че се очакват количества на валежите над 60 л/кв. м.

