Тетевен ще отбележи юбилейното десето издание на Празника на Тетевенската саламура и ракия

На 20 юни в град Тетевен ще се проведе юбилейното десето издание на Празника на Тетевенската саламура и ракия. Събитието ще се състои на площад „Сава Младенов“ с начален час 10.00 ч. и ще събере жители и гости на града, почитатели на българските традиции, кулинарията и фолклора.

През годините празникът се утвърди като едно от най-разпознаваемите събития в културния календар на Община Тетевен, превръщайки се в символ на местната идентичност, гостоприемство и стремеж към съхраняване на богатото културно наследство на Тетевенския край.

В центъра на празника е Тетевенската саламура – традиционно рибно ястие с дългогодишна история, предавано от поколение на поколение. Гостите ще имат възможност да наблюдават приготвянето на саламура по автентични рецепти и технологии, съхранили през годините характерния вкус на това емблематично за района ястие.

Специално място ще заеме и Тетевенската сливова ракия – един от най-разпознаваемите символи на Тетевен. Известна със своето качество и характерен вкус, тя е неразделна част от местните традиции и гостоприемство.

Посетителите ще могат да се насладят на дегустации на традиционни местни ястия и напитки, както и на богата културна програма с участието на Пепи Христозова и местни фолклорни състави, които ще допринесат за празничната атмосфера с изпълнения на български народни песни и танци. Участие в празника ще вземат представители на кметствата, читалищата, Планинска спасителна служба - Тетевен, хотелиери, ресторантьори, учебни заведения и др.