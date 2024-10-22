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"Troyan Dance Festival" събира най-добрите в спортните танци

22 октомври 2024, 06:53 часа • 230 прочитания
"Troyan Dance Festival" събира най-добрите в спортните танци

Клуб по спортни танци "Прима Денс" и Българска федерация по спортни танци организират "Troyan Dance Festival". Събитието ще се състои на 02.11.2024 г. в гр. Троян, спортна зала "Чавдар".

Събитието ще се проведе в три части.

I. част Дебют двойки и соло, Basic соло, Open соло, купи соло момичета, с начало 10:00 ч.

II. част Национален фестивал по класове, Изгряващи звезди двойки и купи двойки, с начало 16:30 ч.

III. Купа Prima Dance, начало и официално откриване - 19:00 ч.

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Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Троян
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