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Кметът на Тетевен провери на ремонтните дейности по три улици

03 ноември 2026, 11:03 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Тетевен
Кметът на Тетевен провери на ремонтните дейности по три улици

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и зам.-кметът – Тони Стоев, направиха инспекция на строително-ремонтните дейности на улиците „Димитър Благоев“, „Симеон Куманов“ и част от ул. „Полковник Орлов“. Обновяването се извършва по проект „Основен ремонт и рехабилитация на улици в границите на урбанизираната територия на град Тетевен“,  който се реализира с безвъзмездна финансова помощ по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

Общата дължина на предвидените за ремонт участъци е приблизително 1,4 км, като ул. „Димитър Благоев“ е една от основните транспортни артерии на града и осигурява достъп към МБАЛ „Д-р Ангел Пешев“ и с. Бабинци.

В рамките на проекта ще бъде извършена цялостна рехабилитация на пътната настилка. Предвижда се фрезоване на съществуващия асфалт и полагане на два нови асфалтови пласта – неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон.

Съществуващите тротоари ще бъдат реконструирани с нови бордюри и настилка от асфалт.

Проектът включва и дейности, свързани с подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики и отводняването на улиците. Предвидено е и изграждането на тръбно-канална мрежа за комуникационна инфраструктура в обхвата на проекта. 

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община Тетевен
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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