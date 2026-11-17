На 13 ноември 2026 г. в залата на Община Тетевен се проведе поредното издание на Арт пленер „Вила Червен“. Събитието се организира ежегодно като част от културната и младежката програма на Общината и има за цел да насърчава творческото мислене, въображението и интереса на младите хора към изкуството.

Тази година художничките Милена Атанасова и Милена Стамболийска проведоха творческа работилница, посветена на техниката tie-dye (тай-дай) – оригинален метод за декориране на текстил чрез връзване, усукване, прегъване и багрене, при който се създават неповторими цветни композиции.

В работилницата се включиха ученици от III клас на НУ „Хаджи Генчо“, ученици от VII клас на СУ „Георги Бенковски“ с г-жа Пламенка Попова, както и ученици от VII до XI клас от клуб „Idea Lab“ – клуб за добро и творчество, с ръководител г-жа Александра Мотева към СУ „Георги Бенковски“.

Работилницата премина в два основни модула – обучителен и практически.

В първата част участниците се запознаха с четири различни начина за прегъване и връзване на тениски, чрез които се постигат разнообразни цветни ефекти и фигури. Проведен беше и увлекателен урок по цветознание – науката за цветовете, техните характеристики, взаимодействия и приложения в изкуството, дизайна и ежедневието. Децата научиха повече за съчетаването на цветовете и възможностите за създаване на хармонични и впечатляващи композиции.

В практическата част младите творци приложиха наученото, като създадоха собствени дизайни върху тениски. С много ентусиазъм, смелост и въображение те експериментираха с различни цветове и техники, а някои дори комбинираха няколко от показаните метода, за да постигнат още по-интересни и оригинални резултати.

В края на работилницата всеки участник си тръгна със своя собствена, уникална тениска – пъстър спомен от едно вдъхновяващо творческо преживяване.

Арт пленер „Вила Червен“ 2026 за пореден път показа, че изкуството е не само средство за себеизразяване, но и прекрасен начин за учене, общуване и споделяне на идеи. Събитието, подкрепено от Община Тетевен, донесе много усмивки, положителни емоции и вдъхновение, доказвайки, че творчеството няма граници, когато въображението и цветовете се срещнат. За успешното реализиране на инициативата голямо съдействие оказа и Теодора Христова от галерия „Стрелец“.