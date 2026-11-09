На 8 ноември град Тетевен отбеляза своя празник - 149 г. от освобождението на града от турско робство. Празникът традиционно се чества на 1 ноември — Деня на народните будители, но тази година събитията бяха организирани по-късно заради провелите се на 1 ноември избори за президент и вицепрезидент на Република България.

Празничният ден започна с молебен за здраве в църквата „Св. Всех Святих“ и рецитал на ученици от СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен. В знак на признателност бяха поднесени цветя пред паметника на загиналите за освобождението на Тетевен от името на: Община Тетевен, Общински съвет – Тетевен, сдружения, институции, организации, детски градини, училища, политически партии и граждани.

Последва тържествено шествие от ул. „Иван Вазов“ до площад „Сава Младенов“, където кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева поздрави присъстващите и издигана знамето на град Тетевен.

В приветствието си д-р Бояджиева подчерта значението на празника като повод за признателност към историята и традициите на града, както и към хората, които с труда и отдадеността си допринасят за неговото развитие.

Програмата продължи с музикални изпълнения на Етрополската духова музика, а малко по-късно бе проведена тържествена сесия на Общински съвет – Тетевен. По време на сесията своите приветствия отправиха председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева и д-р Бояджиева. Беше присъдено и званието „Почетен гражданин на Тетевен“ - на акад. проф. д. ф. н. Николай Витанов и на д-р Милен Врабевски.

Проф. Витанов бе удостоен с отличието за изключителния му принос към световната и националната наука. За издигане на престижа на Община Тетевен на международно ниво и за ярка съвременна будителска дейност.

Д-р Врабевски заслужи званието за неговия значим обществен и дарителски принос към Тетевен и Тетевенския край, за съхраняването и популяризирането на историческата памет на града. За подкрепата му към културни и образователни инициативи и за последователната му работа в подкрепа на децата и младите хора.

В рамките на празничните събития от ОФ „Тома Васильов“ – гр. Тетевен бяха наградени десет талантливи деца за техните постижения и заслуги, а краят на програмата бе сложен с изпълненията на народната певица Виктория Николова.

Специални гости на празника бяха - Областният управител на Ловеч – Пламен Христов, Ергин Емин – председател на управителния съвет и изп. директор на Асоциация на българските градове и региони, Евтим Евтимов – секретар на Асоциация на българските градове и региони, Мариела Петрова - изпълнителен директор на РСО - „Централна Стара планина“. Сред присъстващите бяха още – зам.-кметовете на Община Тетевен – Тони Стоев и Борис Врабевски, кметове на кметства, общински съветници, жители и гости на Тетевен.

По случай празника на града бяха получени поздравителни адреси от: Калин Каменов – кмет на Община Враца, Даниел Панов – Председател на УС на НСОРБ и кмет на Община Велико Търново, Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ, Таня Христова – кмет на община Габрово, Страцимир Петков – кмет на Община Ловеч, Петър Банков – командир на 12-та авиационна база, Управителен съвет на Асоциацията на българските градове и региони, д-р Димитър Асенов – директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, Д.ИК.Н. Янка Такева – председател на Синдикат на българските учители, проф. д-р Добромир Димитров – Ректор на Медицински университет – Плевен и др.