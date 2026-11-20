През ноември на входовете и изходите на град Тетевен и село Рибарица бяха поставени информационни табели на български и английски език. Те запознават посетителите със статута на двете населени места като климатични планински курорти от местно значение, който те имат още от 1963 г., съгласно заповеди на Министерство на народното здраве и социалните грижи.

Табелите са част от националната информационна кампания „Климатичните курорти на България“, в която Община Тетевен се включи в края на август 2025 г. Целта е повече туристи да научат за климатичните дадености на Тетевен и Рибарица и за възможностите за отдих в Тетевенския Балкан.

Община Тетевен е асоцииран член на Българската асоциация за климатолечение и здравен туризъм (БАКЗТ) съгласно Решение № 643 от 30 март 2026 г. на Общински съвет – Тетевен. Чрез сътрудничеството си с асоциацията Общината цели да утвърди Тетевен и Рибарица като предпочитани дестинации за планински и здравен туризъм.