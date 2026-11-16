В Тетевен се проведе кампания за пътна безопасност

На 13 ноември в гр. Тетевен се проведе кампания, посветена на безопасността на движението по пътищата и почитта към жертвите на пътнотранспортни произшествия. Събитието е по повод Световния ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия. То се осъществи по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Тетевен и Районно управление – Тетевен.

В знак на съпричастност към всички пострадали и загинали при пътни инциденти се организира шествие с участие на ученици от училищата в града, като участниците поднесоха цветя на няколко пешеходни пътеки.

В инициативата се включиха и ученици от останалите училища на територията на общината. Те поднесоха цветя на пешеходните пътеки в населените места, с което изразиха своята съпричастност и отправиха послание за повече отговорност, внимание и толерантност на пътя.

По време на кампанията се раздадоха информационни брошури на учениците, съдържащи важни послания и призиви за спазване на правилата за движение и повишено внимание от страна на всички участници в пътното движение.

Събитието има за цел да привлече вниманието на обществеността, особено на младите хора, към сериозните последици от пътнотранспортните произшествия и необходимостта от спазване на правилата за движение.

Тя е и призив към всички участници в движението – пешеходци, водачи и велосипедисти, да бъдат отговорни, внимателни и да пазят човешкия живот.

Нека помним, че зад всяка пътна трагедия стои човешка съдба, а безопасността на пътя зависи от поведението на всеки един от нас!

Нека бъдем отговорни на пътя! Нека не забравяме, че човешкият живот няма цена и че всяка трагедия на пътя може да бъде предотвратена.

С общи усилия можем да изградим по-безопасна среда за всички!