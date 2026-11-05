Тетевен ще отбележи празника на града на 8 ноември

Във връзка с проведените на 1 ноември избори за президент и вицепрезидент на Република България, тържествата по повод Празника на град Тетевен ще се състоят на 8 ноември, неделя. По традиция градът чества своя празник на 1 ноември, когато отбелязваме и Деня на народните будители.

Празничната програма ще започне в 10:00 ч. с молебен за здраве в църквата „Св. Всех Святих“. В 10:30 ч. ще потегли тържествено шествие от началото на ул. „Иван Вазов“ /в близост до банка ДСК/ до пл. „Сава Младенов“.

В 10:45 ч. на площад „Сава Младенов“ ще се състои тържественото издигане на знамето на град Тетевен. От 11:00 ч. празничната атмосфера ще бъде допълнена с музикални изпълнения на Етрополската духова музика.

В 11:30 ч. в заседателната зала на Община Тетевен ще започне тържествената сесия на Общински съвет – Тетевен. По време на заседанието ще бъде присъдено и званието „Почетен гражданин“ на Тетевен.

Община Тетевен кани жителите и гостите на града да се присъединят към празничните събития.