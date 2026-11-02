Начално училище в Тетевен отбеляза 120 години от създаването си с юбилеен спектакъл

Начално училище „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен, отбеляза 120 години от своето създаване с тържествен спектакъл под мотото „Тухла по тухла градим знание“. Събитието се състоя в салона на НЧ „Съгласие 1869“ – гр. Тетевен и бе посветено на училищната история и на поколенията, свързали своя път с нея.

По повод юбилея своите слова и приветствия отправиха – директорът на училището – Ирена Филипова, кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, председателят на ОбС - Тетевен – Мария Стойчева, началникът на РУО - Ловеч – д-р Иваничка Буровска и председателят на парламентарната Комисия по образованието и науката - Димитър Здравков.

Д-р Бояджиева връчи и специален плакет по случай годишнината на директора на училището, а отличия имаше още от д-р Буровска - почетен знак на Регионално управление на образованието – Ловеч и г-жа Стойчева – плакет на Общински съвет – Тетевен.

Тази вечер празнуваме историята на едно училище, което има свое място в сърцето на Тетевен. Училище, чието име свързва поколения чрез спомена за първия учебен ден, за първата написана дума и за учителя, който ни е помогнал да повярваме в себе си, каза д-р Бояджиева в своето слово.

Сто и двадесет години са забележителен път. Но истинската мяра за него са човешките съдби, децата - прекрачили училищния праг с вълнение, учителите - посветили труда и обичта си на тях и родителите - поверили на училището най-скъпото, което имат, отбеляза кметът на Тетевен.

Грижата за училището е грижа за бъдещето на нашия град. Зад всяко уверено и способно младо поколение стоят хора, които са му дали добра основа. Днес благодарим именно на тези хора, каза още д-р Бояджиева.

В концерта се включиха учителите и учениците от ХУ „Хаджи Генчо“, както и децата от детските градини в града. В програмата взеха участие и бивши възпитаници на училището, сред които народната певица - Десислава Иванова.

Юбилейният празник бе повод за признателност към всички, допринесли за развитието на училището през изминалите 120 години, както и за поглед към бъдещето му като място за знание, подкрепа и първи успехи на децата на Тетевен.