Превантивни лекции и дискусии относно дигиталната безопасност и киберсигурност се проведоха в Тетевен

През изминалата седмица МКБППМН при Община Тетевен покани г-н Любо Тулев и г-жа Елена Костадинова, които изнесоха превантивни лекции и дискусии в училищата на общината, посветени на една от най-актуалните теми на нашето съвремие – дигиталната безопасност и киберсигурността за децата и родителите.

В съвременния дигитален свят интернет е неизменна част от ежедневието на децата, младите хора и възрастните. Той предоставя множество възможности за общуване, обучение и достъп до информация, но крие и редица рискове, които не бива да бъдат подценявани.

Проведените лекции, посветени на опасностите в интернет, имат важно значение за повишаване на информираността и изграждането на умения за безопасно поведение в онлайн пространството сред младите хора в общината. По време на инициативата учениците се запознаха с рисковете от кибертормоз, интернет измами, злоупотреба с лични данни, фалшиви профили, подвеждаща информация и неподходящо онлайн съдържание.

Особено внимание се обърна на защитата на личната информация, създаването на сигурни пароли, разпознаването на съмнителни съобщения и линкове, както и на правилното поведение при възникване на проблем в интернет.

Подрастващите бяха насърчени да бъдат внимателни при споделянето на снимки и лични данни и да търсят помощ от родители, учители или компетентни органи при съмнение за злоупотреба.

Повишаването на дигиталната грамотност и осведомеността за онлайн рисковете е важна стъпка към създаването на по-сигурна интернет среда за всички. Чрез подобни инициативи се насърчава отговорното използване на съвременните технологии и се утвърждава разбирането, че безопасността в интернет е споделена отговорност на всеки потребител, семейството, образователните институции, обществото и най-вече децата.

Любомир Тулев започва кариерата си в сферата на киберсигурността през 2010 година като „Team Lead разследващ киберпрестъпления“ към българската държавна дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП. Работи по разследвания съвместно с международни организации като Европол, Интерпол и ФБР.

През 2017 година започва работата в корпоративния свят, като поема ролята на тестер за проникване (penetration tester), разследващ криминалист (forensics examiner) и консултант по информационна сигурност.

През 2021 година заема длъжността „Директор по киберсигурност", като контролира внедряването и функционирането на SOC, услугите по тестване за проникване, IAM и PAM проектите, консултира управлението на системите за информационната сигурност.

През 2023 година, като „Вицепрезидент по киберсигурност“, ръководи „Центъра за изключителни постижения в областта на киберсигурността“ и управлява на глобално ниво иновациите, стратегията и бизнес развитието на компанията в областта на информационната сигурност.

Освен провеждането на сертификационни обучения по информационна сигурност по целия свят, той се изявява и като ментор на начинаещи професионалисти в сферата на киберсигурността.