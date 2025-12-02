Жалко! Големите надежди на България за медал от Европейското по плуване се изпариха

Петър Мицин, на когото се възлагаха най-големи надежди да спечели медал от Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, за съжаление отпадна още в сериите на коронната си дисциплина 400 метра свободен стил. Европейският шампион за младежи до 23 г., който стана и седми на Световното първенство в голям басейн тази година, завърши 12-ти в сериите с време 3:39.64 мин. и не намери място сред осмината финалисти в дисциплината.

Петър Мицин остана извън финала на 400 м свободен стил

Петър Мицин тръгна лошо и се наложи да наваксва във втората половина на дистанцията, но накрая завърши пети в серията си и 12-ти в общото класиране. Той остана на около секунда от националния си рекорд, който е 3:38.94 мин., поставен преди година в Будапеща. Конкуренцията в сериите бе много сериозна, а победител стана ирландецът Даниел Уифен, който влезе на финала с първи резултат от 3:37.04 мин.

Мицин ще търси реванш на 800 метра свободен стил

За Петър Мицин остава участие и на 800 м свободен стил, където също има своите шансове за класиране на финал. Иначе за Европейското Мицин и неговият треньор Николай Вакареев решиха да се фокусират изцяло върху 400 и 800 метра свободен стил, без участие на 200 метра св. стил, за да не се разпилява в три дисциплини - нещо, което се случи на Световното в Сингапур тази година, където младият плувец се представи силно само на 400 м и не успя да разгърне потенциала си на останалите дисциплини.

Иначе Европейското първенство продължава до 7 декември, а освен Петър Мицин, за България ще плуват и европейският шампион в голям басейн Любомир Епитропов, Калоян Левтеров, Дарен Кирилов, както и Диана Петкова, Габриела Георгиева и Тея Николова при жените. Селекционерът на националния отбор Кристиян Минковски смята, че българското плуване върви в посока медали от големи първенства, след като все по-често родни плувци започнаха да влизат на финали.