Два 1/2-финала за България на Европейското по плуване

02 декември 2025, 14:53 часа 275 прочитания 0 коментара

Габриела Георгиева и Дарен Кирилов се класираха за полуфиналите в първия ден на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша. Георгиева не направи най-доброто си плуване и остана на повече от три секунди от националния рекорд, като завърши девета в сериите на 200 метра гръб за жени с 2:07.54 минути. Дебютантът на голям форум Кирилов финишира 17-и, но квотиният принцип го класира напред.

Дарен Кирилов стартира много силно на 200 метра гръб при мъжете и водеше след първата половина на дистанцията в своята серия, но не успя да задържи темпото и финишира с 1:53.22 минута, една секунда по-слабо от националния му рекорд, който постави миналия месец в Бургас.

Постижението на 18-годишния Кирилов му отреди 17-о място в общото класиране, но той влезе сред 16-те полуфиналисти заради квотния принцип от една страна да се класират максимум по двама състезатели, което извади от полуфиналите по един състезател от Великобритания, Испания и Франция, които имаха по-добри времена от Кирилов.

Другият българин на 200 метра гръб Калоян Левтеров плува далеч от личното си постижение в дисциплината и с 1:55.93 минута остана 24-и в сериите. Други четирима български участници отпаднаха в сериите в първия ден на шампионата. Диана Петкова остана на една стотна от влизане в полуфинал на 100 метра бруст при жените. Българката финишира за 1:05.97 минута и остана на 17-о място, само на стотна след финландката Вера Кивиринта, която затвори полуфиналите на 16-а позиция.

Другата българка в дисциплината - Тея Николова зае 26-о място с 1:06.86 минута. Любомир Епитропов спечели своята серия на 100 метра бруст с време 58.50 секунди, но това не бе достатъчно и той остана 34-и в общото класиране на дисциплината. По-рано Петър Мицин откри българското участие на шампионата в сериите на 400 метра свободен стил, където завърши 12-и.

Джем Юмеров
